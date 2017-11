Soares e Murray batem Melo e Kubot e vão às semifinais do ATP Finals

O Brasil terá dois representantes nas semifinais da chave de duplas do ATP Finals, que está sendo disputado em Londres. Nesta sexta-feira, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray derrotaram os já classificados Marcelo Melo e Lukasz Kubot por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e também confirmaram vaga na próxima fase.

Cabeças de chave número 4, Murray e Soares entraram em quadra precisando da vitória para irem às semifinais. Pela frente, teriam os principais favoritos da competição, e já garantidos, Melo e Kubot. E o britânico e o brasileiro fizeram sua parte para levar a melhor em apenas 1h13min de partida.

Com o resultado, Soares e Murray terminaram na liderança do Grupo Woodbridge/Woodforde, com dois triunfos e uma derrota, seguidos justamente de Melo e Kubot, que têm os mesmos números, mas levam desvantagem nos critérios de desempate.

Desta forma, já estão definidos os duelos das semifinais da chave de duplas do ATP Finals. Soares e Murray vão encarar o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças de chave número 2. Já Melo e Kubot terão pela frente o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus, oitavos cabeças de chave.

Nesta sexta, Soares e Murray deixaram claro desde o início que precisavam mais da vitória do que os rivais, e foram para cima para fechar o primeiro set com tranquilidade, após três quebras. Na segunda parcial, o jogo seguiu equilibrado até os últimos games, quando o brasileiro e o britânico aproveitaram outro break point para fechar.