No episódio deste sábado, em Tempo de Amar, Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em Morros Verdes, Guiomar passa mal e se surpreende com a preocupação de Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur que fará seu recital. Alzira lamenta ter de vender seus vestidos e Balbina sugere que Pepito a ajude. Bernardo comenta com Teodoro sobre o romance de Reinaldo e Eunice, e o deputado decide usar o fato contra o médico. Conselheiro presenteia Celeste com uma joia. Inácio confronta Gregório sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Em Morros Verdes, Delfina pede que José Augusto a leve para o Brasil.