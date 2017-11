No capítulo deste sábado (18), Júlio afirma a Domênico que ele não merece Antônia. Malagueta conclui que o filho de Mônica também é seu filho. Dom acusa Sabine de prejudicar as pessoas para conseguir o que deseja. Eric pede ajuda a Sandra Helena. Malagueta conta a Maria Pia que tem um filho com Mônica e que irá resgatá-lo do orfanato. Dom deixa claro a Tânia que a relação entre eles acabou. Sandra Helena convida toda a vila para a festa em sua casa. Timóteo diz a Antônia que agiu a mando de Eric. Pedrinho fica arrasado ao receber uma citação da Receita Federal. Dom avisa a Luiza que Sabine quer que ela participe de uma reunião da empresa. Usando um disfarce, Mônica liberta Timóteo da cadeia.