No episódio deste sábado (18/11), Clara vai para a delegacia com Gael e Vinícius avisa a Sophia, que providencia um habeas corpus para o filho. Clara registra queixa contra Gael. Renato se surpreende com o jeito como Lívia cuida de Tomaz. Sophia leva Gael para casa. Gustavo e Diego não gostam do jantar que Nádia prepara para Tônia. Bruno e Raquel pensam um no outro. Tenório tenta descobrir a origem do dinheiro de Duda. Vinícius recebe um presente de Sophia. Gael tenta falar com Clara, mas Lívia o impede. Clara avisa a Josafá que irá se separar. Sophia apoia a separação de Gael e Clara. Zildete sonda Leandra sobre o sócio do bordel. Bruno descobre que Nádia e Gustavo o impediram de vender sua motocicleta e desabafa com Tônia. Raquel afirma à líder do quilombo que deseja esquecer Bruno. Tenório propõe um negócio para Duda. Lívia toma conta de Tomaz. Sophia faz uma proposta a Clara.