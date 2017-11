A Prefeitura de Diadema recebe, a partir de 21 de novembro, o Projeto Itinerante da Serasa Consumidor, braço da Serasa Experian, voltado ao cidadão e que oferece diversos serviços gratuitos à população. O projeto, realizado em um caminhão de 15 metros de comprimento por 2,60 metros de largura, vai possibilitar que os moradores recebam diversos atendimentos como a consulta de CPF, score, abertura de crédito positivo, entre outros. O veículo ficará estacionado na Praça Lauro Michels de 21 a 24 de novembro, das 8h às 18h.

O Serasa Consumidor tem o objetivo de divulgar a educação financeira em 39 cidades do Brasil ao longo de um ano. Esta será mais uma oportunidade para que o cidadão possa fazer sua autoconsulta de CPF, conhecer sua pontuação de crédito, abrir o Cadastro Positivo com o SerasaScore, fazer alerta de documentos extraviados e receber orientações para regularização de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas.

Hoje, todos esses serviços também estão disponíveis gratuitamente no site www.serasaconsumidor.com.br. No entanto, como aproximadamente 50% dos brasileiros não têm acesso qualificado à internet e cerca de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes no país, o Serasa Consumidor vai encarar o desafio de levar informações e serviços apostando em um formato dinâmico e itinerante.

A iniciativa é resultado do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema. “É um privilégio para a cidade poder contar com o caminhão neste momento porque trata-se de um projeto com ótima estrutura de serviços para a população e estamos em um momento oportuno, com a proximidade das festas de fim de ano”, declarou Laércio Soares, secretário da Pasta.

Serviço:

De 21 a 24 de novembro de 2017, das 8h às 18h.

Projeto itinerante Serasa Consumidor

Local: Praça Lauro Michels. Encontro das avenidas Antônio Piranga e Fábio Eduardo com Ramos Esquível com Rua Amélia Eugênia – Centro.