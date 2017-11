Gael flagra Renato e Clara juntos e tem novo ataque de ciúme

Lívia (Grazi Massafera) já começa a colocar em prática o plano para acabar com o casamento de Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé). Ela diz que precisa conversar em particular com Renato (Rafael Cardoso) e pede para ele buscá-la na casa de Clara. Na casa da cunhada, ela sai antes do médico chegar, e ele e Clara acabam ficando sozinhos. Gael chega e fica furioso ao ver os dois juntos. Quando médico vai embora, ele tem um ataque de ciúme com a esposa:

“Cê recebe um cara quando eu não tou em casa. Agora quer que eu fique quietinho?”