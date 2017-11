Fifa anuncia 98% dos ingressos vendidos em 2ª fase de comercialização para Copa

Um dia após o início da nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, a Fifa anunciou nesta sexta-feira que já comercializou 98% das entradas à disposição neste estágio de comercialização dos bilhetes. Estão disponíveis, apenas, entradas para torcedores com direito a acesso especial. De acordo com a organização, um total de 159.402 ingressos foram vendidos para fãs de diversos países em 24 horas.

Na nota oficial que divulgou nesta sexta, a Fifa também informou que 51% dos ingressos vendidos até agora foram comprados por torcedores russos, assim como revelou que bilhetes adquiridos por pessoas da Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, China, Austrália, Alemanha e Índia estão junto com a Rússia no Top 10 no ranking de países que adquiriram mais entradas para o Mundial.

A etapa atual de vendas vai até o dia 28 de novembro e está sendo realizada por meio do site oficial da entidade que controla o futebol mundial no link fifa.com/tickets.

A fase anterior de comercialização de ingressos, que aconteceu entre 1º e 12 de outubro, alocou 622.117 ingressos, sendo que os mesmos precisaram ser solicitados e ficaram sujeitos a terem os seus pagamentos confirmados. Nesta fase, a entidade recebeu 3.496.204 de pedidos por bilhetes antes de contemplar estas pouco mais de 622 mil pessoas.

Neste estágio inicial, parte considerável das compras foi desconsiderada por não cumprir as regras estabelecidas pela Fifa, como por exemplo a quantidade máxima de quatro ingressos por comprador. Após estes descartes, a entidade fez sorteio, com presença de público, para definir quem seriam os contemplados.

A reabertura das vendas de ingressos para a Copa ocorrerá no dia 5 de dezembro, após o sorteio dos grupos do Mundial, marcado para o próximo dia 1º de dezembro, em Moscou.

Esta terceira etapa de vendas acontecerá até o dia 31 de janeiro e as entradas serão alocadas por sorteio. Entre 13 de março e 3 de abril, os bilhetes irão contemplar os torcedores por ordem de compra. As entregas terão início entre abril e maio de 2018.