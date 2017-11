O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, marca o dia que foi atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, importante negro que lutava contra a escravidão. O dia comemorativo foi oficialmente instituído em todo País por meio da lei nº12.519, de 10 de novembro de 2011. Em celebração à data, o ABC terá programação especial.

A Sindsaúde ABC realiza neste sábado (18), às 13h, atividade de celebração ao mês da Consciência Negra, na sede do Sindicato, com o tema O Brasil na Década do Afrodescendente – Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. Durante o dia haverá atividades culturais e recreativas, com oficina de turbantes, exposição de artesanato, massagem, maquiagem e sorteio de brindes, além do Espaço Criança, especialmente preparado para a garotada. A mesa de trabalhos e debate sobre o tema será composta às 15h. O encontro será encerrado ao som de uma roda de samba com o grupo Sorriso Negro e um delicioso caldo de feijoada.

A Prefeitura de Diadema realiza atividades e brincadeiras relacionadas ao Moçambique, dança tradicional de origem africana com agendamentos de grupos pelo e-mail bibliotecacentraldiadema@gmail.com . As atividades serão feitas na Biblioteca Olíria de Campos Barros – rua Graciosa, 300, centro, tel: 4055-9205. Além disso,às 14h do dia 20 haverá caminhada Zumbi dos Palmares com o tema: Religiosidade, liberdade e consciências de fé com concentração na Praça Lauro Michels.

Em Ribeirão Pires haverá caminhada pela igualdade racial, às 14h, neste sábado (18), com saída programada na pista de skate até a praça central. No domingo (19), haverá uma roda de samba (Composição Independentes de Mauá), Flashback com os DJs Katatau, Buiu Arame Records, DJ Rob Arame Records e Pogo of Londom Banda São Paulo, a partir das 14h, na Praça Central. Já na segunda-feira (20), haverá apresentações culturais de Roda de Samba “Os Maciços”, Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé (Campeã do Carnaval 2017), a partir das 14h também na praça central.

No Sesc Santo André, na próxima sexta-feira (24), a partir das 21h, acontece o Tributo aos mestres negros do samba, no teatro do Sesc. O ingresso está a R$20. Para o sábado (25), às 20h, acontece apresentação de Tony Tornado e Banda Funk Essência – Homenagem a Tim Maia, também com ingressos a R$20. O Sesc está localizado na rua Tamarutaca, 302, vila Guiomar, Santo André. Tel: 4469-1311. Estacionamento com vagas limitadas.

Já no Sesc São Caetano, na segunda-feira (20), a partir das 16h, acontece o espetáculo Folias e Congos, com manifestações da cultura africana que resistem até hoje, como: cantos, danças de festas religiosas e profanas. O artista Inimar dos Reis, apresenta o espetáculo musical interativo Folias e Congos, com a proposta de difundir a cultura afro-brasileira a partir de sua pesquisa pessoal, de vivências e experiências diretas com as manifestações populares e seus mestres. O espetáculo traz uma leitura cênica e musical das experiências. O Sesc está localizado na rua Piauí, 554, bairro Santa Paula, em São Caetano.

Em São Bernardo, de até 30/11 , de terça a sexta, das 9h às 21h ; sábado, das 10h às 16h, Turbantes- A exposição, mostra obras executadas pela artista plástica Karin Albiero, que retratam a beleza da cultura afro, focando o Dia da Consciência Negra. São resultantes das viagens realizadas pela artista em países como Caribe, Colômbia, México e República Dominicana, onde pôde se aproximar da cultura local, encantando-se com os traços, marcas e expressões da comunidade, despertando seu olhar para a temática da consciência negra. Livre/ Grátis. Biblioteca Monteiro Lobato. Rua Dr. Fláquer, 26, Centro. Tel.: 2630 5102. Confira a programação completa: http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/consciencia-negra-2017.