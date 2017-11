Apesar de a discussão sobre gênero e diversidade sexual ter sido excluída das escolas de São Paulo no novo Plano Estadual de Educação (PNE) 2016-2026, o tema continua na ordem do dia e vai pautar o debate que a Universidade Metodista de São Paulo promoverá sob a visão das religiões. O colóquio “Mídia, Religião e Gênero: Como as Expressões de Gênero são Compreendidas e Comunicadas pelas Religiões?” é aberto ao público e será realizado na tarde de 21 de novembro (terça-feira), no campus Rudge Ramos, em São Bernardo.

A promoção é dos grupos de pesquisa Teologia no Plural e Mídia, Religião e Cultura (MIRE) da Metodista e vai contar com a participação de Samuel Gomes, Youtuber do canal “Guardei no Armário”, de Alexya Salvador e Cristiano Valério, pastora e reverendo, respectivamente, da Igreja da Comunidade Metropolitana (ICM) São Paulo, além de Rodney William Eugênio, babalorixá no llê obá ketu axé omi nlá.

De acordo com pesquisa Ibope encomendada pela instituição Católicas pelo Direito de Decidir, realizada em fevereiro, 72% dos brasileiros concordam total ou em parte que professores promovam debates sobre o direito de cada pessoa viver livremente sua sexualidade. Já 84% concordam totalmente ou em parte que professores discutam sobre igualdade entre os sexos com os alunos.

O colóquio será realizado das 14h às 17h na sala 316, 3º andar, do Edifício Capa e tem apoio da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades, e dos Programas de Pós-graduação em Ciências da Religião e em Comunicação Social da Universidade Metodista.

Serviço

Data: 21 de novembro (terça-feira), das 14h às 17h

Local: Sala 316, 3º andar do Edifício Capa – Campus Rudge Ramos – Rua Alfeu Tavares, 149, Rudge Ramos, São Bernardo.