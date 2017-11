Especialista alerta para diagnóstico precoce do câncer de próstata

Novembro é o mês da conscientização do câncer de próstata, segunda maior causa de morte no Brasil entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Segundo o urologista da Santa Casa de Mauá, Karlo Sousa, o diagnóstico da enfermidade em fase inicial possibilita que o tratamento tenha êxito em até 90 % dos casos.

O câncer de próstata manifesta-se lentamente e muitas vezes sem sintomas na fase inicial. Mas, com o tempo, o tumor cresce e pode provocar sangramento, obstrução do jato urinário e dor pélvica.

Segundo o especialista, é importante lembrar aos homens que não é necessário esperar o Novembro Azul ou o aparecimento de um sintoma para procurar um médico e que a ausência de sintomas não deve ser visto como exclusão do exame periódico. “Os exames preventivos devem ter início a partir dos 50 anos e para aqueles que possuem histórico ou são negros devem começar a partir dos 40 anos”, recomenda.

O exame mais comum é o PSA, que associado ao toque retal consegue diagnosticar boa parte dos casos. O PSA não elimina o teste físico. Os dois exames complementam-se e o laudo confirmatório dar-se-á pela biópsia da próstata guiada por ultrassom.

Conforme o estágio da doença, o tratamento pode ser feito com cirurgia, radioterapia ou hormonioterapia. Esses procedimentos podem provocar efeitos colaterais em alguns pacientes, como incontinência urinária e impotência. Entretanto, os dois casos são tratáveis. Vale ressaltar que na fase inicial as chances de cura são maiores.

De acordo com o médico não existe uma causa específica para o desenvolvimento do câncer de próstata, porém alguns fatores podem predispor à doença. Por isso, é importante ter uma alimentação balanceada para manter o peso, fazer exercício físico e evitar alimentos gordurosos e com muito açúcar.