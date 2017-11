Aramaçan realiza 11ª Festa Beneficente do projeto Caminhar

O Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, promoverá no sábado (25), a partir das 12h30, a 11ª Festa Beneficente. O ingresso, vendido ao valor de R$ 50, com direito a churrasco, torresmo, tradicional ovo na chapa e porco no rolete, terá parte de sua renda revertida para aquisição de cestas básicas.

Esta ação faz parte do Projeto Caminhar, que atualmente atende 11 entidades beneficentes na cidade de Santo André, entre elas o Asilo Nosso Lar, Projeto Creer, Igreja Nossa Senhora das Graças, Igreja Cristo Operário, Igreja Santa Terezinha, Associação Goats de Orvalho, C.E. Geraldo Ferreira e projetos mantidos pela primeira-dama da cidade, Carolina Serra. O último evento, realizado no início do mês de setembro, o Projeto Caminhar arrecadou por meio da Rodada Solidária 2,4 toneladas de alimentos.

Perfil: Com 87 anos de história, o Clube Atlético Aramaçan possui uma das maiores e melhores estruturas do Brasil, com mais de 21 mil associados. Nos últimos anos vem passando por várias reformas de infraestrutura a fim de proporcionar maior segurança e conforto aos seus usuários. Está localizado na Rua São Pedro, 345 – Vila América – Santo André.