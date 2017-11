Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Sesc Santo André realiza a oitava edição do Festival Batuque. Neste ano, o evento remete aposta no rap, com destaque durante as duas noites para o rapper internacional Raekwon, um dos principais integrantes do Wu-Tang Clan.

Além disso, o Batuque conta com 12 atrações nacionais e escala uma série de novos nomes da black music e suas mais variadas vertentes como: Rael, Rincon Sapiência, Síntese, MC Rodrigo Ogi, entre outros. A presença feminina também é forte na programação desse ano com Flora Matos, Doce Brisa e Rimas & Melodias.

Para os dois dias de festival, haverá serviço de van gratuito para fazer o translado entre a Estação da CPTM Prefeito Celso Daniel – Santo André e o Sesc, a partir das 16h. Basta apresentar o ingresso.

Todos os shows acontecem a partir das 17h, no Espaço de Eventos da unidade. A venda de ingressos no Portal Sesc SP tem início no dia 21/11, às 20h30, e nas Bilheterias da Rede Sesc a partir do dia 22/11, às 17h30.

Programação

Dia 2/12, sábado – das 17h às 23h

Raekwon “The Chef”

Rael

Síntese

Doce Brisa

Master San (live beat set)

Djs Nato Pk & Zero (só disco salva)

Mc Rodrigo Ogi

Dia 3/12, domingo – das 17h às 23h

Raekwon “The Chef”

Flora Matos

Rincon Sapiência

Rimas & Melodias

Black Snake 808 (live beat set)

Dj Vitonez

Mc Kamau

Serviço

Data: 2 e 3 de dezembro (sábado e domingo), a partir das 17h

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes). Venda limitada a 4 ingressos por pessoa/CPF e apresentação.

Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 16 anos.

Local: Espaço de Eventos do Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar, Santo André.