Baetão é reinaugurado com vitória do time feminino de Handebol

Após 30 dias de obras, o Ginásio de Handebol Vitório Zanon, situado dentro do Centro Esportivo Prefeito Geraldo Faria Rodrigues, o Baetão, em São Bernardo, foi oficialmente reinaugurado na noite desta quinta-feira (16/11), com partida decisiva da Liga Nacional Feminina de Handebol. O local passou por reforma completa por meio de parceria com a Universidade Paulista (Unip), patrocinadora oficial do Handebol de São Bernardo. O ginásio também será sede das partidas de Handebol nos Jogos Abertos de 2017.

A revitalização do espaço demandou investimentos de cerca de R$ 300 mil, incluindo a instalação de tapete – este fornecido pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) –, de traves olímpicas, implantação de nova iluminação, placar eletrônico, equipamentos de treinamento, novo piso, adequação de espaço para tratamento fisioterápico, reforma de banheiros e vestiário, implantação de nova identidade visual, instalação de telas de proteção, pintura geral, sonorização e reforma elétrica e hidráulica.

A reabertura da quadra foi coroada com vitória do time da casa, por 30 a 17, sobre a equipe de Abluhand/FURB/FMD Blumenau (SC). A reabertura do ginásio contou com participação do prefeito Orlando Morando e do secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon.

Parceria

Além da reforma, a parceria entre a Unip e o time de handebol feminino e masculino adulto também inclui fornecimento de uniformes, estrutura de treino, logística, materiais e assistência médica e nutricional. O acordo tem validade inicial de 12 meses, mas a expectativa é que seja renovado anualmente.