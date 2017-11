Manifestantes fazem ato em frente à Alerj

Cerca de 300 manifestantes se concentram em frente à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para acompanhar a votação que irá definir pela manutenção ou não da prisão de três deputados estaduais do PMDB, determinada nesta quinta-feira, 16, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A votação em plenário está prevista para acontecer no meio da tarde, se houver quórum.

Os manifestantes ocupam a Avenida Primeiro de Março. Um carro de som, bandeiras de partidos de esquerda e de grupos sindicais também são usados no ato. Os discursos são feitos por líderes de movimentos e pessoas que se apresentam como “cidadãos comuns”. Todos pedem pela manutenção da prisão de Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Os três passaram a noite confinados na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio.

A Polícia Militar acompanha o protesto com dezenas de policiais. Até o momento não houve registro de incidentes.