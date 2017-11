Direito São Bernardo firma convênio com Universidade de Bolonha, na Itália

A Faculdade de Direito de São Bernardo, o Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Bolonha (Itália) e a Escola Superior de Estudos Jurídicos da Universidade de Bolonha firmaram um convênio para promover o intercâmbio de conhecimento técnico, científico e administrativo por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A primeira atividade promovida no âmbito desse convênio será a recepção do professor Luca Mezzetti, titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, que virá em abril de 2018 para atuar como professor visitante da Direito São Bernardo no curso sobre tema ligado aos Direitos Humanos.

O intercâmbio e cooperação científica visam, sempre que houver o interesse mútuo, a realização de eventos em conjunto, como mesas de estudos, debates, laboratórios, simpósios, cursos ou quaisquer outras atividades de interesse comum.

“Esse é mais um convênio que temos trabalhado com o objetivo de internacionalizar a Faculdade de Direito de São Bernardo, para que professores e alunos possam fazer seus estudos em outros lugares, adquirindo experiências nesse mundo que, cada vez mais, facilitam a obtenção e troca de conhecimento, pesquisa, publicação e outros trabalhos. A intenção é que tenhamos mais atividades de pesquisa conjunta e, dessa vez, que ela seja institucionalizada, não seja unicamente fruto de uma parceria entre dois professores, mas sim que as instituições possam colaborar entre si continuamente”, afirmou o professor Luiz Guilherme Arcaro Conti, responsável pela Coordenadoria de Convênios da Direito São Bernardo.

O convênio com a instituição de ensino italiana não gerará gastos para nenhuma das duas instituições e, inicialmente, terá validade por três anos, prazo que poderá ser estendido por tempo indeterminado.