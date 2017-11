Os moradores de Diadema com mais de 60 anos de idade estarão neste sábado (18/11), no Desfile da Terceira Idade do Praça Fest 2017, realizado no Shopping Praça da Moça, às 16h. O evento tem a finalidade de divulgar roupas e sapatos dos lojistas e contará com 13 participantes do concurso de Miss e Mister Terceira Idade Diadema 2017.

Para fazer penteados e maquiagens, os modelos terão o apoio de salões de beleza do empreendimento. Magna Xavier Bezerra, de 64 anos, está empolgada com o novo trabalho. “É uma experiência boa e muito legal. Quero fazer várias atividades para o público da Terceira Idade”, afirma Magna, que foi a vencedora do concurso promovido pelo Centro de Convivência Municipal da Pessoa Idosa (CCMI), em 30 de setembro. No ano que vem, ela dará aulas de dança como carimbó, ciranda e frevo no Centro de Convivência.

Para abrir o desfile, haverá a apresentação da música “Amor e Respeito: essa é a lição”, do Grupo Matéria Rima, que aborda a experiência e a sabedoria dos mais velhos e incentiva a gentileza para evitar o preconceito contra os idosos. A música virou clipe durante o Flash Mob para comemorar o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A gravação foi em 1º de outubro no Shopping e o clipe está disponível em no canal do Youtube (www.youtube.com/watch?v=0pf8ncHnAcw) e na fanpage oficial da prefeitura (www.facebook.com/prefeituradediadema/videos/1484673088280097/).

O evento é uma parceria entre Shopping Praça da Moça e a Prefeitura de Diadema. “A Terceira Idade cada vez se torna mais ativa e atuante. Esse desfile é uma iniciativa para chamar a atenção dessas pessoas especiais, que podem contribuir muito com nossa sociedade”, explica o gerente de Marketing do centro comercial, Danilo Senturelle.

Para a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Caroline Rocha, as pessoas com mais de 60 anos têm mais autonomia e estão conquistando espaços diferentes na sociedade. “Sentir-se bem, com autoestima elevada e ainda participar de atividades que desenvolvam habilidades diversas e estimulam a criatividade, é importante para esses moradores. Temos que valorizar muito o público idoso, não só pela experiência de vida, mas também pela contribuição que podem dar à sociedade, em especial às gerações mais novas”, ressaltou.

Serviço

Data: 18 de novembro (sábado), às 16h

Local: Piso Araucária do Shopping Praça da Moça – rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema