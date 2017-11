A Cia de Danças de Diadema reproduz a apresentação Força Fluída, no Sesc Santo André, neste sábado (18/11), às 20h. O projeto foi originado a partir da troca de experiências do grupo com o coreógrafo Jaeduk Kim, da Coreia do Sul, por meio de workshops e pesquisas integradas. Jaeduk também é responsável pela trilha sonora oriental, além da coreografia exclusiva que representam a força de guerreiros orientais e ao mesmo tempo a leveza das folhas do outono. Ingressos: R$ 20. Telefone: 4469-1200.