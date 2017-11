Para celebrar o Mês da Consciência Negra, a Câmara de São Bernardo recebe a banda paulista de soul e funk, Blackalbino nesta sexta-feira (17), às 20h. Inspirada por artistas como Screamin’ Jay Hawkins e Otis Redding, a banda apresenta canções autorais do seu primeiro EP, além de clássicos do soul e funk. Gratuito com retirada do convite uma hora antes. Tel.: 4125-0054.