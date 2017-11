Com o horário de verão, curtir um happy hour ao lado dos amigos, regado a um chope sem miséria na quantidade, e uma farta porção de petiscos ou tábua de frios, é tudo de bom. A bebida, que nada mais é do que uma cerveja não pasteurizada, armazenada em barris, e colocada no copo através de mangueira com pressão, tem bons endereços na região.

A Estação Torto, em São Caetano, é um deles. A casa trabalha com Chopp Carmona e tem os tamanhos tulipa (300ml) por R$ 12 ou torre (2,5l) por R$ 59. Toda quinta-feira, a casa oferece Double Chopp durante a noite inteira, e happy hour de quarta-feira e sexta-feira até 20h. Como cortesia, os clientes ganham porção de batata frita ou mandioca. Segundo Ed Pessoa, para deixar o chope cremoso, é necessário estar extremamente gelado. “A retirada da bebida tem de ser feita de maneira correta, mas só a temperatura ideal que garante a cremosidade”, diz.

Em Santo André, no Boteco Maria, o chope é da Brahma. O claro no copo de 350ml sai por R$ 8,90 e o black no copo de 400ml custa R$ 11,20. A chopeira é ligada duas horas antes de abrir o estabelecimento para garantir que seja servido bem gelado e gostoso para o cliente. Na terça-feira, a casa conta com Double Chopp do tipo claro. A sugestão de Orleide Antunes, gerente administrativa, é pedir a bebida acompanhada dos petiscos por quilo, que na casa o cliente tem à disposição tremoço, castanha, salame, copa, parmesão, antepastos para degustar enquanto saboreia um bom chope.

Outro endereço especializado é o Brasa Chopp & Parrila, em São Bernardo, que também trabalha com a Brahma, com as versões claro e black a R$ 9,90 o copo de 350ml. A sugestão da casa é curtir a bebida acompanhada de uma porção de chouriço com mandioca. “É uma combinação perfeita e a que tem mais saída”, sugere o gerente Orlando Paiva. A porção serve tranquilamente até três pessoas e sai R$ 98,90 a unidade. Paiva conta que o segredo do sucesso do chope do Brasa é a choperia regulada e o copo gelado, que garantem o frescor e o sabor do produto original. (Colaboraram Giullia Micali e Amanda Lemos)

Serviço

Estação Torto: rua João Pessoa, 115, São Caetano. Telefone: 2376-5945.

Boteco Maria: av. Padre Manuel da Nóbrega, 216. Santo André. Telefone: 4437-1333.

Brasa Bar: av. Kennedy, 888, São Bernardo. Telefone: 4122-2193.