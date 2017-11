RD Livro: Todas as Garotas Desaparecidas

O suspense Todas as Garotas Desaparecidas, escrito por Megan Miranda, é psicológico e propõe um questionamento: até onde estamos dispostos a ir para proteger aqueles que amamos? A partir disso, Megan constrói um enredo que relata a história de Nicolette Farrell que deixa sua cidade natal quando sua melhor amiga Corinne desaparece sem deixar pistas. Quando retorna, a garota descobre que o principal álibi dos suspeitos do sumiço da amiga está comprometido e aí Annaleise Carter, sua vizinha, também desaparece. No processo de investigação, Nic descobre verdades chocantes sobre o que realmente aconteceu na noite em que Corinne desapareceu.

Autor: Megan Miranda

Editora: Verus

Nº de páginas: 294

Preço sugerido: 28,90