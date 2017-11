Fifa confirma Gary Lineker como um dos comandantes do sorteio da Copa de 2018

A Fifa anunciou oficialmente nesta sexta-feira que Gary Lineker será um dos comandantes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, marcado para ocorrer no próximo dia 1º de dezembro, no Kremlin, em Moscou. A entidade revelou que o ex-atacante da seleção inglesa dividirá com a jornalista russa Maria Komandnaya a condução do evento que será realizado na Rússia.

Artilheiro do Mundial de 1986, no México, Lineker e Komandnaya contarão com outros oito assistentes ajudando no sorteio, sendo um deles o lendário ex-jogador russo Nikita Simonyan, de 91 anos, que foi campeão olímpico pela extinta União Soviética em 1956 e depois defendeu a nação na Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil. A Fifa promete revelar o nome dos outros sete assistentes no próximos dias.

“Como um jogador, tive a sorte de fases finais da Copa do Mundo em duas ocasiões. É muito especial estar envolvido ainda com outra edição do torneio – agora no palco, revelando os resultados do sorteio. Já estive do outro lado, esperando para descobrir quais seriam os meus oponentes, e sei quão empolgante esta ocasião é”, afirmou Lineker, por meio de declarações distribuídas pelo site oficial da entidade que controla o futebol mundial.

Como jogador, Lineker ajudou de forma decisiva a Inglaterra a alcançar as semifinais da Copa de 1990, na qual o seu país acabou sendo eliminado pela Alemanha. Quatro anos antes, ele brilhou como artilheiro do Mundial do México, mas viu a sua seleção ser eliminada no polêmico jogo no qual Maradona fez um gol de mão que não foi anulado pela arbitragem e um outro de placa para garantir a vitória da Argentina por 2 a 1, nas quartas de final.

Em sua carreira como profissional, Lineker foi três vezes artilheiro do Campeonato Inglês, em 1985, 1986 e 1990, sendo que defendeu Leicester, Everton e Tottenham em seu país, assim como atuou pelo Barcelona entre 1986 e 1989. Já nos últimos anos de sua trajetória como atleta, entre 1992 e 1994, vestiu a camisa do Nagoya Grampus, do Japão.

Depois de se aposentar, Lineker se tornou comentarista esportivo e também passou a ter grande sucesso nesta nova atividade trabalhando no Reino Unido pela rede BBC. O fato o credenciou para se tornar um dos comandantes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo no próximo dia 1º.

“Nós da Fifa estamos realmente satisfeitos que Gary tenha aceitado nosso convite e estará conosco para uma ocasião importante como esta para o mundo do futebol. Depois de uma carreira no futebol como um lendário goleador, marcada com uma paixão ardente pelo jogo, Gary continuou com o mesmo brilho como um especialista do futebol”, afirmou o vice-secretário-geral da Fifa, Zvonimir Boban, ao comentar a presença do astro inglês como protagonista do evento em Moscou.

A Fifa também destacou nesta sexta-feira que a russa Maria Komandnaya, que comandará o sorteio, é considerada uma das jornalistas esportivas de maior credibilidade na Rússia, com mais de uma década de experiências em vários veículos de comunicação do rádio e da TV.