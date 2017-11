Há mais de 58 meses como prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) somente obteve aprovação de usuários de redes sociais nos serviços de limpeza urbana, segundo levantamento do grupo GovNet. O estudo analisou os dados de Facebook, Instagram e Twitter, plataformas digitais usadas pelo verde. Por outro lado, o governo tem elevado índice de rejeição em saúde, segurança pública, emprego e infraestrutura urbana.

O período da coleta de dados ocorreu entre 22 e 31 de outubro, quando 1.292 menções de internautas foram registradas a Michels e para Prefeitura de Diadema nas redes sociais, uma média de 129 publicações por dia. Dentro dessa amostragem, 99% das interações ocorreram no Facebook (1.279), 0,7% no Instagram (9) e 0,3% no Twitter (4). No estudo, 514 comentários de terceiros foram referentes a um serviço público.

Segundo dados do levantamento, os serviços de limpeza urbana foram o segundo segmento mais citado em menções destinadas ao prefeito, com 56 comentários, o que corresponde a 10,89% das interações de internautas sobre um serviço público. Dentro desse setor, 57,1% das interações foram elogios ao governo, enquanto 21,4% estão classificadas como negativas e neutras, cada uma.

A avaliação positiva a Michels, porém, se limita a esse setor. De acordo com o levantamento da GovNet, a saúde segue como o calcanhar de Aquiles do governo, com 348 comentários, o que corresponde a 67,7% de postagens direcionadas a um tipo de atendimento da Prefeitura de Diadema. Dentro desse segmento, 50,9% eram menções negativas, 42,2% positivas e 6,9% estão classificadas como neutras.

Terceiro setor mais citado, a segurança pública teve 48 interações (9,34% do total), sendo 91,7% críticas ao governo referente à política ao setor. Apenas 4,2% foram positivas e neutras, cada uma. Na categoria ensino público, houve registro de 28 comentários (5,45%), com 85,7% em conteúdos negativos, 7,1% elogiosas e o mesmo percentual para publicação neutra.

Também chamam atenção no levantamento críticas referentes a obras de recapeamento e renovação asfáltica, que receberam 13 comentários (2,53%) dentro do período de estudo, com 92,3% de avaliação negativa e apenas 7,7% com postagens positivas. Os serviços de transporte público contaram com nove menções, (1,75%): 77,8% de insatisfação e 22,2% de conteúdo laudativo.

O quesito geração de empregos registrou 12 interações (2,33%), com 58,3% de insatisfação com a política do governo no setor, enquanto 25% neutras e 16,7% elogiosas. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Diadema mais demitiu do que admitiu de janeiro a setembro de 2017. No total, a cidade gerou 3.917 postos de trabalho formais, mas desempregou 4.181 nesse período.