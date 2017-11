Muita calma nessa hora

Em tempos de crise, qualquer respiro é motivo de alívio. Essa frase pode ser um retrato do que ocorre na região. Segundo os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, é visível que uma pequena luz pintou no fim do túnel no ABC, porém, não significa que a preocupação deve acabar prontamente. Ainda temos muito para evoluir.

Apesar do saldo positivo na soma dos nove primeiros meses deste ano, é necessário ter cautela, uma vez que nos aproximamos do período de contratações temporárias visando as vendas de Natal, portanto, o crescimento do quadro é natural, principalmente no comércio. A questão ronda sobre o cenário dos postos de trabalho a partir de janeiro do próximo ano.

Este tipo de comportamento mostra que temos ainda muito para nos preocuparmos com essa crise econômica. Fica claro que, enquanto não houver medidas claras do Poder Público para incentivar as empresas em realizar essas contratações, o cenário se manterá e assim a pequena luz que apareceu no somatório entre janeiro e setembro vai se apagar com velocidade.

Outra situação que temos de prestar atenção é de que três cidades ainda apresentam números negativos, independentemente do quadro destacado. Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra precisam correr atrás das demais cidades da região para que essas vagas de emprego surjam para os seus munícipes.

Além dos municípios, temos de cobrar (e muito) do Estado e da União, que precisam deixar de priorizar a política partidária e o cenário das próximas eleições, e priorizar o povo, que precisa de emprego para criar uma situação melhor para a sua vida e de seus familiares e assim gerar um novo horizonte para economia nacional.