Tropas retomam última cidade do Iraque mantida pelo Estado Islâmico

As forças do Iraque apoiadas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos retomaram nesta sexta-feira a última cidade do país mantida pelo Estado Islâmico, mais de três anos após o grupo extremista chegar a controlar quase um terço do território iraquiano, informou o Ministério da Defesa. Militares e combatentes de tribos locais tomaram a cidade de Rawah, na província de Anbar, oeste do país, após cinco horas de confrontos, segundo o general Yahya Rasool, porta-voz militar.

O premiê iraquiano, Haider al-Abadi, parabenizou as forças envolvidas na retomada de Rawah. Al-Abadi disse que as forças iraquianas liberaram Rawah em tempo recorde e que prosseguiam com uma operação para retomar o controle da região desértica no oeste iraquiano na fronteira com a Síria.

Rawah fica 275 quilômetros a noroeste de Bagdá, na região do vale do rio Eufrates e perto da cidade fronteiriça de Qaim, retomada pelas forças iraquianas do Estado Islâmico mais cedo neste mês.

Agora, o grupo extremista controla algumas zonas rurais na área desértica do oeste iraquiano, na fronteira com a Síria. Apesar das perdas territoriais, o braço de propaganda do Estado Islâmico segue intacto, o que permite ao grupo recrutar apoiadores e inspirar novos atentados. Agentes do Iraque e dos EUA dizem que os militantes devem continuar a realizar ataques insurgentes na Síria, no Iraque e em outras nações. Fonte: Associated Press.