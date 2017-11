Mugabe faz primeira aparição pública após militares assumirem Zimbábue

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, fez sua primeira aparição pública nesta sexta-feira em uma cerimônia de formatura universitária, três dias após os militares tomarem o controle do país do sul da África. Mugabe, de 93 anos, é pressionado a renunciar, após 37 anos no poder.

Fontes oficiais dizem que Mugabe tem resistido a deixar o posto. Nos últimos dias, porém, generais tomaram o controle de instituições governamentais e infraestrutura civil. Os militares dizem que a intervenção não é um golpe, mas uma restauração necessária da ordem, em meio ao caos social e econômico. Mugabe chegou a ficar em prisão domiciliar durante dois dias em um palácio privado, antes de ser levado para conversas em sua residência oficial e em seu escritório.

Vários ministros e outras graduadas autoridades do partido governista ZANU-PF vistas como próximas a Mugabe e à mulher dele, Grace, foram detidos nos últimos dias. O presidente tem se mostrado mais frágil nos últimos anos, com viagens regulares a Cingapura para cuidar da saúde. Antes da tomada de poder pelos militares, ele havia dito que concorreria nas eleições do próximo ano – caso vencesse, seguiria no poder até pelo menos seus 99 anos.

Algumas autoridades especulam que o ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, afastado recentemente por Mugabe, poderia voltar ao poder. O afastamento de Mnangagwa na semana passada foi o estopim para a intervenção militar. Fonte: Dow Jones Newswires.