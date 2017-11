Bovespa sobe com Petrobras, apesar de cautela externa

A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 17, conduzida principalmente pelas ações da Petrobras diante da recuperação dos preços do petróleo no exterior. Às 10h34, o Ibovespa subia 0,40%, enquanto os papéis da estatal apresentavam ganho de 0,73% (ON) e 0,95% (PN).

Os contratos futuros da commodity são impulsionados por novos sinais sobre os planos da Arábia Saudita para apoiar uma extensão do acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para conter a oferta global.

No pano de fundo, no entanto, os mercados seguem cautelosos sobre o impasse envolvendo a reforma tributária norte-americana. Na madrugada, o Comitê de Finanças do Senado dos Estados Unidos aprovou projeto do partido republicano, que é diferente do sancionado na tarde de quinta-feira pela Câmara de Representantes.