Harden dá show e põe Rockets no topo; Celtics bate Warriors e ganha a 14ª seguida

Impulsionado principalmente por uma grande atuação de James Harden, o Houston Rockets massacrou o Phoenix por 142 a 116, fora de casa, e reassumiu a liderança da Conferência Oeste da NBA, agora com 12 vitórias em 16 jogos disputados. A equipe voltou a ficar à frente do Golden State Warriors, que no outro único duelo da rodada desta quinta-feira à noite, também como visitante, foi superado por 92 a 88 pelo Boston Celtics, que emplacou a sua 14ª vitória consecutiva nesta temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Grande nome da noite desta quinta, Harden dez nada menos do que 48 pontos, assim como ajudou a sua equipe com sete assistências e dois rebotes na partida que também marcou o retorno às quadras de Chris Paul ao Rockets depois de 14 jogos sem atuar por causa de uma lesão no joelho.

O astro havia se machucado no duelo de estreia do time de Houston nesta edição de NBA e não decepcionou em seu retorno, pois contabilizou um “double-double” de 11 pontos e dez assistências em apenas 21 minutos em quadra. Assim, ele ajudou de forma importante a sua equipe a atropelar o Suns, que é o 13º e antepenúltimo colocado da Conferência Oeste, agora com 11 derrotas em 16 confrontos disputados.

Para se ter uma ideia de quão arrasadora foi a vitória do Rockets, o time fechou o segundo quarto da partida com incríveis 90 pontos, contra 65 dos donos da casa, antes de marcar mais 52 nos dois últimos períodos. Ryan Anderson, com 24 pontos, e o pivô brasileiro Nenê também contribuíram para este massacre, sendo que o último deles atuou por 15 minutos, nos quais fez dez pontos, pegou um rebote e deu uma assistência.

Mas nada se compara ao que fez Harden, que estava em uma noite inspiradíssima. Para atingir a marca de 48 pontos, ele converteu seis de 11 tentativas da linha dos três pontos, 12 de 22 arremessos de quadra e ainda converteu todos os 18 lances livres que chutou. Ao final do segundo quarto, ele já contabiliza 33 pontos, sendo que o astro é o maior cestinha desta temporada da NBA até aqui.

CELTICS BATE WARRIORS – O Boston Celtics segue imbatível. E desta vez a sua última vítima foi o campeão Golden State Warriors, que caiu por 92 a 88 em uma partida na qual chegou a estar liderando o placar por 17 pontos de diferença e depois foi surpreendido com uma grande virada. Foi o 14º triunfo seguido da equipe de Massachusetts em 16 jogos disputados, retrospecto com o qual é o líder disparado da Conferência Leste – o vice-líder Detroit Pistons tem dez triunfos em 14 confrontos.

Com forte atuação defensiva nos dois últimos períodos do duelo, quando conseguiram parar o poderoso ataque da equipe de Oakland, o Celtics contou com boa atuação de Jaylen Brown, de apenas 21 anos, que terminou o jogo com 22 pontos e foi o cestinha da equipe. O time também teve Al Horford com um “double-double” de 18 pontos e 11 pontos e Kyrie Irving marcando 16 pontos.

Pelo lado do Warriors, o único astro que conseguiu se destacar na parte ofensiva foi Kevin Durant, cestinha da partida, com 24 pontos, enquanto Klay Thompson fez 13 e Draymond Green outros 11. Já Stephen Curry, famoso pela mão certeira em seus arremessos, amargou uma atuação pífia. Em 31 minutos em quadra, ele só acertou três de 14 arremessos de quadra, duas de 14 arremessos da linha dos três e um de dois lances livres.

Assim, o Warriors caiu para a vice-liderança da Conferência Oeste, agora com quatro derrotas em 15 partidas, antes de voltar a jogar no próximo sábado, contra o Philadelphia 76ers, novamente fora de casa.

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Miami Heat

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x New York Knicks

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns