Dólar segue em baixa com desempenho fraco no exterior

O dólar oscila com viés de baixa desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 17. Os ajustes dão continuidade às perdas da véspera e ocorrem em meio a uma liquidez ainda fraca, às vésperas do feriado de segunda-feira (20).

Os investidores operam de olho no enfraquecimento da moeda americana ante algumas divisas emergentes, como o peso chileno, o peso mexicano e o rand sul africano, além da queda do dólar ante o euro e o iene no exterior, segundo o diretor da Correparti, Jefferson Rugik. O

Nesta quinta-feira, 16, o dólar caiu ante o real e outras divisas emergentes, mas subiu em relação às moeda principais, reagindo à aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos na Câmara dos Representantes. Nesta madrugada, o projeto de reforma tributária dos senadores também foi aprovado pelo Comitê de Finanças do Senado, por 14 votos favoráveis e 12 contrários.

No entanto, o documento que deve ser levado para apreciação em plenário na próxima semana, conta com uma diferença em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Representantes, que prevê o corte de impostos para empresas e pessoas físicas. O projeto dos senadores inclui a revogação de parte do Obamacare, lei de saúde do antigo governo do presidente Barack Obama.

Segundo analistas, a votação no Senado dos EUA deve ser mais difícil do que na Câmara dos Representantes. Pelo menos um republicano, o senador Ron Johnson, já declarou ser contrário à proposta do Comitê e mais cinco senadores do partido ainda não oficializaram o apoio, o que torna incerta a vitória da reforma tributária no Senado, apesar dos republicanos serem a maioria nas duas casas legislativas.

O diretor da Correparti acrescentou que, por enquanto, não houve operação expressiva de ingresso de fluxo cambial no mercado local.

Às 9h30 desta sexta, o dólar à vista caía 0,29%, aos R$ 3,2696. O dólar futuro de dezembro recuava 0,18% neste mesmo horário, aos R$ 3,2735.