O principal objetivo do ano para o Palmeiras foi alcançado nesta quinta-feira. O time derrotou o Sport no Allianz Parque por 5 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, e confirmou antecipadamente a presença ao menos na fase prévia da Copa Libertadores do próximo ano. Mesmo se perder os três jogos seguintes, o clube não deixa o G7.

Em um ano de decepções e sem títulos conquistados, pelo menos o fim da temporada virá com a expectativa de novas oportunidades. A Libertadores, obsessão de título dos palmeirenses, está com presença assegurada no calendário do próximo ano.

A vitória foi toda selada no segundo tempo, com dois gols de Deyverson e outros de Luan, Dudu e Keno. O placar confortável gera uma ilusão para quem não acompanhou a partida. Apesar de estar nas últimas posições, o Sport foi superior durante o primeiro tempo, enquanto o Palmeiras não conseguia criar. A chave para tudo mudar foi o primeiro gol. A partir dali, a qualidade prevaleceu.

O primeiro jogo do Palmeiras após a definição do título brasileiro demorou a empolgar a torcida. A arena recebeu o pior público do ano em partidas oficiais e o time pareceu contagiado pelo ambiente morno. Durante todo o primeiro tempo a equipe só tentava chegar pelo lado esquerdo e ainda assim, não ameaçou Magrão. Era confusa, lenta e mal posicionada no setor ofensivo.

O Sport atuou com muita tranquilidade, atributo incomum para quem tenta fugir do rebaixamento. A defesa pernambucana não tinha trabalho em anular o adversário e os espaços apareciam no ataque. Recém-chegado da seleção brasileira, Diego Souza era perigoso e mesmo quem vinha de trás, avançava sem ser marcado. Por isso, o goleiro Fernando Prass foi destaque do primeiro tempo.

Digno de reprovação, o jogo palmeirense mereceu vaias ao fim do primeiro tempo e melhorou no segundo. O trio Dudu, Deyverson e Keno passou a inverter posições com mais rapidez e aos poucos os espaços apareceram. Depois de perder uma grande chance e ser vaiado, Deyverson se redimiu logo depois e, aos 11, completou cruzamento de Dudu para fazer 1 a 0.

A vantagem inverteu uma partida até então mais sob controle do Sport. O Palmeiras começou a ficar mais confiante, as jogadas evoluíram e após chances perdidas, o segundo veio com o zagueiro Luan. O defensor subiu para completar escanteio cobrado por Dudu para ampliar, aos 18 minutos. Deyverson ainda fez outro, aos 33.

O resultado garantido gerou um relaxamento no fim. O Sport, persistente, conseguiu descontar com Diego Souza e ao se animar com o gol, levou outros. Dudu e Keno fecharam a goleada nos acréscimos, em contra-ataques.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 1 SPORT

PALMEIRAS – Fernando Prass; Jean, Edu Dracena (Antônio Carlos), Luan e Michel Bastos; Felipe Melo (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés (Willian); Keno, Dudu e Deyverson. Técnico: Alberto Valentim.

SPORT – Magrão; Raul Prata, Durval, Henriquez e Sander; Anselmo, Patrick, Mena (Índio) e Diego Souza; Marquinhos (Rogério) e André. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Deyverson, aos 11 e aos 33, Luan, aos 18, Diego Souza, aos 37, Dudu, aos 44, e Keno, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS – Diego Souza, Anselmo.

PÚBLICO – 18.744 torcedores.

RENDA – R$ 935.034,56.

LOCAL – Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).