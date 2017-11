Cratera aparece em fazenda no interior de MG e intriga moradores

Uma cratera gigante que se abriu em uma fazenda no interior de Minas Gerais, a cerca de 30 km de Coromandel, intriga os proprietários do local e moradores da região. O buraco, em forma de funil, tem cerca de 20 metros de diâmetro.

Pesquisadores acreditam que se trate de uma dolina, formada pelo desabamento de grutas subterrâneas. A cratera está na Fazenda Santa Cruz e surgiu entre os dias 5 e 6 de novembro.

Moradores dizem nunca ter visto nada igual na região. Pela internet, se multiplicam teorias sobre a origem da cratera. Uma das explicações difundidas é a de que um meteorito teria caído no local. Já alguns moradores atribuem o ocorrido às ações de mineradoras na região, que tem jazidas de calcário.

O secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Coromandel, Renato Sucupira, diz ter ido ao local para “verificar a real situação”, mas alega que foi informado “que o local está interditado” e “sem permissão para entrada de terceiros”.

Explicação

Segundo o professor de geologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Adriano Rodrigues dos Santos, que esteve no local, trata-se de um fenômeno parecido com o “Buraco de Cajamar”, como ficou conhecida a cratera que se abriu na Grande São Paulo no ano de 1986 e engoliu oito casas. “A diferença é que agora isso aconteceu na área rural”, explicou.

Santos afirma ser raro, mas que pode ocorrer. “É como se houvesse uma caverna embaixo do solo e ela se abriu”. Para o especialista, o fato de ser uma região de calcário colaborou para que isso ocorresse, mas não há relação com as mineradoras.

O professor descartou ainda a possibilidade de um meteorito ter provocado o buraco. “Se você observar as fotos verá que a terra está desmoronando para dentro da cratera. Se ela fosse causada por um objeto que caiu, a borda seria externa”. Ele confirmou a interdição da área devido ao risco de o buraco aumentar e para evitar acidentes com animais e curiosos.