Em julgamento que ocorreu nesta quinta-feira (16), o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), negou recurso de Edinaldo de Menezes, o Dedé da Folha (PPS), contra a decisão do Tribunal que julgou regular a candidatura de Kiko Teixeira (PSB) a prefeito de Ribeirão Pires. Segundo a decisão do juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida, o socialista tinha condições de disputar o pleito de 2016.

Kiko responde após decisão da Justiça

“O barulho daqueles que buscavam no tumulto reverter à decisão soberana das urnas deu lugar ao silêncio e à serenidade da justiça, que reconheceu como legítimo o desejo da população por um novo tempo em nossa cidade. A verdade prevalece e nossa missão continua. Atender a população e promover as melhorias que a cidade precisa. Vamos adiante, a cada dia com mais força, para superar os desafios e cumprir com a missão a nós confiada”, disse Kiko por meio de nota oficial.

Troca de nomes em Mauá para eleições 2018

Começam a surgir rumores do núcleo duro do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), de que seu pai e presidente da Câmara dos Vereadores, Admir Jacomussi (PRP), não será mais candidato a deputado estadual em 2018. No seu lugar, pode entrar a esposa do chefe do Executivo e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mauá, Andreia Rios. Ainda não há detalhes sobre uma possível razão pela desistência do vereador aos planos de assumir a cadeira na Assembleia Legislativa. A base aliada de Atila no Legislativo também não foi informada da possiblidade.

Vereador ausente não deixa suplente assumir

O vereador de Santo André Professor Minhoca (PSDB) está ausente por duas sessões – a contar a partir desta quinta-feira (16) – devido a uma viagem para China. Portanto, o parlamentar volta daqui a uma semana aos seus trabalhos no Legislativo. Chama a atenção, porém, que não houve a convocação do suplente, Bahia do Lava Rápido (PSDB). O pedido teria partido do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), devido a uma relação não harmoniosa e com divergências em relação ao tucano, que segue na fila de espera.

TCE-SP dá parecer irregular para a Fundação Santo André

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) divulgou nesta semana o acórdão com o resultado da avaliação das contas da Fundação Santo André em relação ao ano de 2013, quando era presidida por Osvaldo Cacalano. A Corte de Contas relatou problemas apresentados por seu órgão técnico, assim dando parecer desfavorável as contas da Fundação.

Josa relembra 35 anos da primeira vitória petista

Em sessão rápida na Câmara de Diadema, nesta quinta-feira (16), o vereador Josa Queiroz (PT) relembrou dos 35 anos da primeira vitória petista em uma eleição majoritária no país, com o então prefeito Gilson Menezes. A legenda ficou no comando do município por 26 anos. De 1983 a 1996. Depois de 2001 a 2012. Foram quatro prefeitos Gilson, José Augusto da Silva Ramos, o Zé Augusto, José de Filippi Júnior e Mário Reali.

Vereador rebate ameaças a ato de Lula

Josa Queiroz também aproveitou o seu tempo na tribuna para responder os críticos que realizaram ameaças pela rede social contra a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo sábado (18), na Praça da Moça, na região central. O vereador pediu que aqueles que ameaçam jogar ovos em Lula realmente apareçam no evento.