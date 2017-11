Aprovação de reforma tributária na Câmara dos EUA faz bolsas de NY subirem

Os mercados acionários americanos fecharam em forte alta nesta quinta-feira, 16, refletindo a aprovação da proposta de reforma tributária elaborada pelos deputados republicanos na Câmara dos Representantes.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80%, aos 23.458,36 pontos; o S&P 500 avançou 0,82%, aos 2.585,64 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,30%, aos 6.793,29 pontos, renovando máxima histórica de fechamento.

Enquanto as dúvidas em relação à proposta dos senadores de reforma no sistema tributário americano continuam no radar dos investidores, a medida dos deputados esteve no centro das atenções nesta tarde, com a Câmara aprovando a proposta por 227 votos a 205. Todos os votos favoráveis à medida vieram de republicanos, mas 13 deputados da sigla não acompanharam a maioria e votaram, junto com os democratas, contra o projeto.

A proposta dos deputados prevê que o corte no imposto corporativo dos atuais 35% para 20% seja implementado já no próximo ano, e que as faixas de imposto de renda sejam reduzidas de sete para quatro. A proposta, no entanto, reduziria as receitas fiscais do governo em US$ 1,4 trilhão em uma década. Esse corte seria compensado pelo crescimento econômico que o plano geraria, de acordo com o presidente da Câmara, Paul Ryan.

Com a aprovação na Câmara, os olhares, agora, se voltam ao Senado. O projeto elaborado pelos senadores republicanos tem diferenças em relação à proposta dos deputados. Caso ele seja aprovado no Comitê de Finança da Casa e, posteriormente, no plenário do Senado, as duas propostas passariam por um processo de “reconciliação”, que deve gerar uma nova medida que inclua desejos dos senadores e dos deputados. A expectativa do presidente dos EUA, Donald Trump, é de que a sanção ocorra até o Natal. Nesta sexta-feira, está prevista a votação da proposta dos senadores no Comitê de Finança do Senado americano.

Ações de tecnologia foram as que mais ganharam no dia. O subíndice de tecnologia do S&P 500 fechou em alta de 1,33%, onde as gigantes do setor contribuíram amplamente com o movimento: a Apple subiu 1,19%; o Google avançou 1,16%; o Facebook ganhou 0,92%; o Twitter saltou 2,26% e a Netflix teve expansão de 1,76%.