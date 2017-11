O ator Sylvester Stallone (foto) foi acusado de agredir sexualmente uma fã de 16 anos. As informações são do tabloide britânico The Daily Mail. O jornal diz que ele forçou a adolescente a fazer sexo com ele e seu segurança, Michael De Luca, nos anos 1980. A reportagem foi publicada nesta quinta-feira, 16.

Ainda de acordo com o veículo, o caso teria acontecido em 1986 durante as filmagens do filme Falcão – O Campeão dos Campeões. A adolescente disse à polícia que o ator deu a chave do seu quarto de hotel em Las Vegas. Quando a fã chegou ao local, ela foi surpreendida pelo segurança, que estava escondido no banheiro. A jovem foi obrigada a fazer sexo com os dois. De acordo com o jornal, ela afirmou à polícia que decidiu não denunciar o caso pois se sentia amedrontada e humilhada.