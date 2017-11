‘Animais foram eletrocutados’ diz Pamela Anderson sobre casaco de Naomi Campbell

Nos últimos anos, Pamela Anderson (foto) vem se tornando uma ativista pelos direitos dos animais, inclusive mandando cartas para estrelas de Hollywood pedindo que elas evitem usar roupas feitas de pele.

Seu último alvo foi a modelo Naomi Campbell, que não respondeu ao recado de Pamela. Então, ela mandou a mesma carta ao jornal norte-americano Page Six, que publicou o texto.

“Tantos animais foram eletrocutados por este casaco, alguns deles até foram esfolados vivos”, escreveu ela, se referindo à peça que Naomi usou no evento de divulgação do Calendário Pirelli. “Eu te adoro, queria que você não usasse pele. As pessoas te seguem, você é um ícone da moda, é de partir o coração. Por favor, tenha um coração e deixe de lado a pele.”

Naomi Campbell, que nos anos 1990 posou para um anúncio do PETA, que carregava a mensagem ‘prefiro ir nua a usar pele’, não respondeu à carta até o momento.