O Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro em todo o País, traz uma reflexão sobre a importância da cultura e do povo de matriz africana e o impacto que tiveram na evolução da cultura brasileira. Pensando nos aspectos culturais e econômicos, o Golden Square Shopping e Centro Educacional e Cultura Guiné-Bissau Capoeira irão realizar neste sábado (18), uma série de atividades para o público na Praça de Alimentação, das 18h às 20h. A entrada é gratuita.

Cerca de 60 alunos participarão do evento com roda de capoeira, apresentação de dança afro e de maculelê, uma manifestação cultural oriunda de Santo Amaro da Purificação, Bahia. No palco, os alunos irão fazer uma representação teatral com dança e cânticos, da lenda do jovem guerreiro que sozinho conseguiu defender sua tribo de outra rival usando apenas dois pedaços de pau. A coordenação é do professor Índio, fundador e presidente da Escola Guiné-Bissau.

A data homenageia Zumbi, um escravo que foi líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares morreu em 20 de novembro de 1695. Sociologia, política, religião e gastronomia entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas pelas culturas negra e africanas. É dia de comemorar e mostrar profundo apreço pela cultura afro-brasileira.

O Centro Educacional e Cultura Guiné-Bissau Capoeira é uma entidade brasileira filantrópica sem fins lucrativos de São Bernardo, que tem como objetivo direto a difusão e promoção da cultura afro-brasileira através da capoeira. A entidade trabalha também na formação de uma consciência cidadã junto à criança e ao adolescente, contribuindo para o desenvolvimento psicossocial e elevação da autoestima.

Serviço: Dia da Consciência Negra no Golden

Data: Sábado, 18 de novembro

Horário: 18h às 20h

Local: Praça de Alimentação. av. Kennedy, 700, São Bernardo, São Paulo, Praça de Alimentação – Piso L3

Evento gratuito