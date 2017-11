O Singular Anglo, um dos cursos pré-vestibulares que mais aprovam nos principais e mais importantes processos seletivos do País, já está com matrículas abertas para o Extensivo 2018 e também para o novo Cursinho Turma Medicina, os quais terão concurso de bolsas no próximo dia 22 de novembro às 16h30 e 19h30. O desconto na anuidade será de acordo com o desempenho de cada candidato e a prova acontecerá simultaneamente nas unidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. As inscrições devem ser feitas por meio do portal www.singular.com.br .

O Extensivo 2018 – Turma de Medicina é um novo curso que será em período integral, com carga horária de 43 aulas, podendo ser ampliada em razão dos diferenciais oferecidos, como os Cursos de Imersão – que envolvem aulas aprofundadas de diversas disciplinas; Obras Literárias – exigidas na Fuvest e Unicamp; Atualidades, além de aulas de Medicina Aplicada – ministradas por médicos que exploram os assuntos de Biologia cobrados nos principais vestibulares, e o Projeto de Redação, que compreende as aulas, laboratórios de produção de texto e correção nos critérios dos grandes vestibulares e do Enem.

Segundo o supervisor de vestibulares Marcel Xavier de Souza, o projeto de simulados também será intensificado envolvendo provas de vestibulares de Medicina, além dos plantões de dúvidas presencial e virtual – chamado Plurall – com acesso via tablets ou smartphones. “Nosso material foi reformulado e atualizado para atender ao novo curso e os alunos contarão ainda com uma equipe de professores altamente capacitados para ministrarem os conteúdos teóricos e práticos, além de instalações diferenciadas”, acrescenta.