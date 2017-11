No Mauá Plaza, clientes podem escolher looks do Papai Noel

O Mauá Plaza Shopping está com uma ação divertida para público que for ver o Papai Noel neste Natal: os frequentadores do shopping irão definir a roupa que o bom velhinho usará pelo período de uma semana.

A cada sete dias, a partir do dia 20 (segunda-feira), uma nova votação será aberta e três looks diferentes estarão disponíveis para escolha. A primeira roupa escolhida será usada na semana de 20 a 26 de novembro. Além da tradicional roupa, os outros dois looks foram confeccionados sem perder os tons tradicionais branco e vermelho, característicos do Natal. A votação poderá ser realizada no site oficial do empreendimento (www.mauaplaza.com.br) ou por um tablet disponível na Praça de Eventos, próximo a cadeira do bom velhinho.

Serviço

Local: av. Gov. Mário Covas Júnior, 1 – Centro – Mauá.