A unidade Santo André do Singular Anglo Vestibulares promoverá nesta sexta (17) e sábado (18), às 14h30 e 9h, respectivamente, um curso gratuito de Obras Literárias específico para o vestibular da Faculdade de Medicina ABC (FMABC), que acontecerá no dia 20 de novembro.

A atividade será ministrada pelo professor Fernando Serafim (Literatura) e será aberta para alunos e não alunos da rede. No primeiro dia de curso serão ministradas aulas sobre os livros Laços de família e Campo geral, e no dia seguinte, as obras abordadas serão Dom Casmurro, São Bernardo e Sentimento do mundo.

De acordo com o professor, este curso é uma iniciativa que sempre proporciona ótimos resultados aos vestibulandos. Inicialmente, é feito um resumo geral sobre a obra, seguido de uma análise interpretativa e com crítica social, entre outros aspectos. Uma das recomendações para melhor desempenho nas aulas é que o candidato leia previamente as obras. “Conseguimos mensurar o sucesso do curso por meio do retorno dos alunos, que após a prova nos procuram para dar um feedback”, revela.

As inscrições são limitadas e devem ser realizadas diretamente no cursinho Santo André, localizado na rua Coronel Alfredo Fláquer, 76 – Centro. No ato, deverá ser apresentado o comprovante de inscrição para o vestibular da FMABC.