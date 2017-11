Ribeirão Pires recebe mais uma edição, no dia 26 de novembro, da caminhada Passos que Salvam, promovida pelo Hospital do Câncer de Barretos. A caminhada é um evento realizado anualmente para a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A caminhada terá concentração às 8h, na Vila do Doce, e terá 2,5 quilômetros de extensão pelas principais vias da cidade.

Os kits, compostos por sacola, camiseta e boné, custam R$ 35 e a verba arrecadada com as vendas será totalmente revertida para melhorias nas áreas infanto-juvenil do Hospital do Câncer de Barretos. Os interessados podem adquirir os kits nos seguintes locais: TCM Pilates Studio, Lojas Elite, Padaria Panorama, Cantinho Criare, Sport Fitness e Ouro Fitness.