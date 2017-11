O Atrium Shopping, em Santo André, realiza mais uma edição da Feira de Adoção de Animais neste domingo (19/11), a partir das 10h, em parceria com o Projeto Amigo Legal, formado por protetores independentes da região do ABC.

Vários animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, já castrados (acima de 4 meses), vacinados e vermifugados esperam por um lar na feira. Para adotá-los basta ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, passar por uma breve entrevista no local e assinar um termo de responsabilidade. O Projeto Amigo Legal possui convênio com clínicas veterinárias que dão direito a desconto vitalício para os adotantes em consultas, cirurgias ou vacinas.

Quem quiser também pode ajudar com doação de rações, produtos de limpeza, cobertas, toalhas, remédios, caminhas ou adquirir produtos do Projeto como canecas, adesivos, quadrinhos, entre outros itens que estarão à venda no local.

Com o trono Pet, Atrium contempla os animais de estimação neste Natal

Serviço

Data: 19 de novembro (domingo), a partir das 10h

Local: Piso Térreo (ao lado da Lotérica) do Atrium Shopping – rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Santo André.