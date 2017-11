Fundo soberano da Noruega deve reduzir participação no setor de óleo e gás

O fundo soberano da Noruega poderá remover estoques de petróleo e gás do seu índice de referência num futuro próximo. A ideia, proposta pelo banco central da Noruega, o Norges Bank, é que o corte deixaria a economia norueguesa menos vulnerável a quedas nos preços dessas commodities.

“Esse conselho é baseado exclusivamente em argumentos financeiros e análises da exposição total do governo em petróleo e gás e não reflete nenhuma visão particular dos movimentos futuros dos preços, ou da rentabilidade ou da sustentabilidade do setor”, afirmou o vice-presidente do Norges Bank, Egil Matsen, em carta enviada ao Ministério da Fazenda norueguês.

De acordo com o Norges Bank, análises mostraram que estoques de petróleo e gás estão mais expostos que outros setores aos movimentos nos preços dos barris. “Nos períodos de queda nos preços de petróleo, o retorno nos estoques tem sido significativamente mais baixo do que no mercado de ações”, diz o comunicado do BC. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)