Agropecuária explica desempenho menos negativo do MS no PIB de 2015, diz IBGE

O Mato Grosso do Sul teve o melhor desempenho, entre todos os Estados, no Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, segundo os dados das Contas Regionais, divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o PIB nacional recuou 3,5%, o PIB do Mato Grosso do Sul encolheu apenas 0,3% ante 2014. Segundo o IBGE, o PIB da agropecuária explica o movimento.

“Boa parte deste resultado da economia sul-mato-grossense deve-se ao desempenho positivo da Agropecuária (10,1%)”, diz nota divulgada pelo IBGE.

Em São Paulo, o PIB encolheu 4,1% em 2015, mais do que a média de 3,5%. O PIB industrial paulista tombou 7,3%, enquanto o PIB da agropecuária avançou 8,4% no Estado, na comparação com 2014.

No PIB nacional, a indústria encolheu 5,8%, enquanto o PIB de serviços caiu 2,7% e a agropecuária avançou 3,3%, na contramão. “Se tem uma queda no comércio e na construção nessa magnitude, claro que os Estados que vinham crescendo apoiados nessas atividades, vão se ressentir”, disse Frederico Cunha, gerente de Contas Regionais do IBGE.