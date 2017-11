Desde de outubro, médicos residentes da disciplina de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) atendem semanalmente pacientes com deformidades craniofaciais na Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais (Funcraf), localizada na Vila Euclides, em São Bernardo. A Comissão de Residência Médica (Coreme) da faculdade assinou convênio com a instituição no fim de setembro.

O objetivo da parceria é ampliar a área de ensino dos médicos residentes em cirurgia plástica, bem como beneficiar pacientes portadores de fissura labiopalatina que necessitam de tratamento cirúrgico. A fissura labiopalatina constitui-se na anomalia congênita mais frequente do segmento craniofacial, podendo acometer estruturas anatômicas desde a base do nariz até o palato mole (céu da boca), passando pelo lábio superior e gengiva. Funcionalmente, estas alterações anatômicas podem causar problemas de alimentação, fala, audição e infecção recorrente nos ouvidos.

Os médicos residentes atendem no local às segundas-feiras, das 8h às 12h, sempre com supervisão do professor assistente da disciplina de Cirurgia Plástica da FMABC, Maurício Yoshida.

“Essa experiência tem agregado muito valor ao ensino e ao serviço prestado. A principal vantagem é oferecer ao residente e ao paciente, além do enfoque técnico do cirurgião, todo o acompanhamento multidisciplinar. A Funcraf dispõe de profissionais especializados como otorrinolaringologistas, pediatras, ortodontistas, odontopediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. Desta forma, oferecemos o atendimento global ao paciente fissurado”, explica Maurício.

O serviço especializado destinado a esses pacientes, inclusive, obedece a normativas técnicas brasileiras relacionadas à prática de ensino dos médicos residentes. “O atendimento ao paciente portador de fissura labiopalatina ou outra deformidade craniofacial é uma exigência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na formação do residente”, completa Dr. Gerson Vilhena, professor titular de Cirurgia Plástica da Fmabc.