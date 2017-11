A unidade móvel da Incrível Máquina de Livros chegou a São Bernardo nesta semana e ficará até sábado (18/11). As trocas de livros acontecem na Praça da Igreja Matriz, entre 10h às 19h. Para participar, basta levar um livro novo ou usado em boas condições e trocar gratuitamente por outro exemplar.

Na veículo estão disponíveis clássicos da literatura, livros finalistas do prêmio Jabuti (doados pela CBL, parceira do projeto), livros infantis e adultos, dos mais diversos gêneros, como O pequeno Príncipe; O Diário de Anne Frank; Dom Casmurro; Amora; As mentiras que as mulheres contam; Marcelo, Marmelo, Martelo; Harry Potter; Origem; O mundo dos livros; A droga da obediência; Rita Lee: Uma Autobiografia; Onde está a Bruxa; Dragões do Mundo; A confraria do medo; O ensandecido; A Divina jogada; Poemas – Marios de Sá; Quem é ela; Pai não fui eu; O menino misterioso; Simbá o Marujo; e Uma breve historia da Humanidade.

A Incrível Máquina de Livros é um projeto aprovado no ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e tem apoio da Secretaria da Cultura e patrocínio da EMS e da Suzano Papel e Celulose.