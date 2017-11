Bovespa abre em alta e recupera parte das perdas pré-feriado

A Bovespa iniciou os negócios em alta nesta quinta-feira, 16, recuperando parte das perdas do último pregão, na terça-feira, 14, quando encerrou os negócios em baixa de 2,27%. No mercado de câmbio, o dólar chegou a ensaiar alta, mas depois acelerou a queda e passou a renovar mínimas, paralelamente às máximas registradas pelo Ibovespa, que no momento sobe 0,97%, aos 71.510,83 pontos.

O ajuste de baixa da moeda ocorreu após o dólar à vista ter ensaiado uma alta aos R$ 3,310 (+0,01%).

Segundo operadores, houve vendas de tesourarias de bancos para apuração de ganhos recentes, acumulados em mais de 3,0% nos últimos 30 dias, além de ofertas do exportador, que aproveitou a taxa acima dos R$ 3,30 para vender.