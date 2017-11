Ivete Sangalo fala sobre gravidez de gêmeas no programa ‘Encontro’

A cantora Ivete Sangalo, que está grávida de gêmeas, comentou sobre sua experiência nesta segunda gestação. Ela esteve no ‘Encontro com Fátima Bernardes’ na manhã desta quarta-feira, 15, e suas expressões faciais foram novamente alvo de memes no Twitter.

Assim que se sentou junto aos demais convidados, Ivete contou sobre a diferença entre a gravidez de gêmeos e de um filho. “São experiências que não se comparam, por conta dos efeitos hormonais”, considerou a cantora.

A expectativa em torno dos sexos dos bebês também conta na diferença de sensações entre esta gestação e a primeira. “Eu sou uma mulher-menininho, vivo num universo masculino, adoro esse vozão (sic) e essa chegada, mas (grávida de duas meninas) estou começando a derreter”.

A cantora comparou o tamanho da barriga. “Com esse tamanho aqui eu estava parindo meu primeiro filho”. Ivete já disse que está grávida desde o feriado de São João, em junho – há cinco meses.

A decisão pela gravidez, contou a baiana, foi uma resposta aos pedidos de Marcelo, seu filho de 8 anos. “Ele queria um irmão. Eu disse que eu e o pai dele íamos começar a fazer umas coisas”, contou a cantora em tom descontraído. “Eu imagino as duas correndo atrás dele. Não tem preço essa expectativa”.

Enquanto isso, internautas fizeram memes das expressões e caras e bocas da cantora. “Eu quando me lembro que tem sorvete na geladeira”, disse um usuário do Twitter, postando uma foto da cantora sorrindo.