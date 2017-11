Taxas futuras de juros recuam com dólar

Os juros futuros operam em baixa desde o início da sessão desta quinta-feira, 16, acompanhando o sinal do dólar ante o real. Segundo um operador de renda fixa, o recuo é um ajuste após a alta registrada na terça-feira, 14, antes do feriado de quarta-feira, 15, no País. A fonte salientou que o leilão do Tesouro nesta quinta pode trazer pressão pontual de alta às taxas.

No câmbio, o dólar recua, ajustando-se à desvalorização da moeda norte-americana na quarta no exterior, durante o feriado no Brasil, e à persistente baixa na manhã desta quinta do dólar em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities.

Na quarta, o plano de senadores republicanos de adicionar ao projeto de reforma tributária a controversa eliminação de parte do Obamacare aumentou o ceticismo dos investidores em relação à agenda legislativa de Trump, pressionando o dólar para baixo.

As atenções em âmbito global nesta quinta estão voltadas para a votação da proposta de reforma tributária dos Estados Unidos, elaborada pelos deputados republicanos, na Câmara dos representantes. Antes, o presidente americano, Donald Trump, deve se encontrar com congressistas republicanos no Capitólio.

Às 9h46, o DI para janeiro de 2019 a 7,26%, de 7,27% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2020 marcava 8,61%, de 8,63%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,49%, de 9,52% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista caía 0,39%, aos R$ 3,2970. O dólar futuro de dezembro recuava 0,48%, aos R$ 3,3030.

Os investidores estão digerindo ainda o resultado do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), que avançou 0,24% em novembro, após o aumento de 0,49% registrado em outubro. O resultado ficou no teto das projeções dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,02% a uma alta 0,24%, com mediana positiva de 0,11%.

Mais cedo foi informado também que o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,30% na segunda quadrissemana de novembro. O resultado ficou 0,06 ponto porcentual abaixo do registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação de 0,36%.