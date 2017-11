De ginasta promissor a um dos destaques da modalidade. A vida do fluminense Caio Souza (foto) mudou completamente ao chegar em São Bernardo, em 2013. O atleta, que quase viu o sonho de chegar à Olimpíada do Rio de Janeiro (2016), a primeira da carreira, ruir com o fim da equipe profissional de ginástica artística do Flamengo, encontrou o apoio que precisava na cidade. E faz questão de retribuir todo o carinho recebido trazendo o ouro da competição de ginástica artística da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior, cuja cerimônia de abertura será nesta sexta-feira (17), às 10h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo.

“São Bernardo me abraçou no momento que mais precisei. Não importa se a competição é nacional ou internacional, o foco é o mesmo: o lugar mais alto do pódio”, afirmou o atleta, que ficou em 15º no individual geral no Mundial de Montreal, realizado em outubro, no Canadá, e também conquistou o bicampeonato no Brasileiro de Ginástica Artística, no individual geral, em agosto, em São Paulo, com as cores da cidade.

Todas as competições de ginástica artística dos Jogos Abertos do Interior serão realizadas no Centro de Ginástica Marcel Francisco dos Santos, um espaço equipado com modernos aparelhos certificados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) e de nível olímpico. “Os ginastas poderão competir num local que está no nível das principais arenas internacionais”, afirmou.

O centro de treinamento, inserido na Arena Caixa, é fruto de parceria entre a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o Governo Federal e a Prefeitura e São Bernardo, qualificado para treinamento dos atletas das seleções brasileira masculina e feminina e da cidade, além da formação de novos talentos.

Além de Caio Souza, a equipe masculina de ginástica de São Bernardo contará com o Diego Hypólito, bicampeão mundial e prata na Olimpíada do Rio (2016), Vitor Gianico, Igor Marques e Raphael Maglione.

A 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior contará com um novo modelo de sede compartilhada, adotado de forma pioneira no Grande ABC, por meio de parceria entre o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, do governo estadual. O evento vai até o dia 26, com as 32 modalidades disputadas em cinco cidades (São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires).