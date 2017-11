A delegação de Botucatu, cidade que fica a aproximadamente 260 quilômetros de São Caetano, foi a primeira a desembarcar na cidade visando à disputa da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior. Botucatu chegou por volta das 11h desta quarta-feira (15/11) na Escola Estadual Professora Joana Motta, no Bairro Cerâmica, onde ficará alojada para a disputa dos jogos.

São Caetano hospedará outras 33 delegações, que ficarão em escolas estaduais. Além de Botucatu, Assis, Rio Claro, Araraquara, São Carlos, Tanabi ficarão alojadas cada uma numa escola, por serem delegações maiores.

Já Alumínio, Américo Brasiliense, Avanhandava, Barbosa, Boa Esperança do Sul, Campos do Jordão, Dois Córregos, Franco da Rocha, Ipuã, Iguape, Ilha Solteira, Itararé, Orlândia, Oswaldo Cruz, Piraju, Pongaí, Pradópolis, Pinhal, Pirajuí, Registro, Salto Grande, Santa Fé do Sul, Sarutaiá, São Roque, Tabatinga, Taquarituba, Taboão da Serra e Ubatuba, por serem delegações menores, estarão alojadas de forma conjunta, divididas em duas escolas.

Botucatu

De Botucatu, nesta quarta-feira, vieram apenas o secretário de Esportes, Geraldo Pupo, o coordenador de Esportes, Carlos Eduardo, e outras 13 pessoas de apoio, como cozinheiras, motoristas, seguranças, entre outros. Foram recepcionados pelo coordenador de Esportes de Alto Rendimento de São Caetano do Sul, Marcos Siarvi. “Os atletas começam a chegar amanhã (16), pois na sexta-feira acontecerá a abertura e, à tarde, já teremos competições de Damas”, comentou o secretário Geraldo Pupo.

Botucatu disputará os Jogos Abertos com 100 atletas, divididos em nove modalidades. Alguns dos destaques da cidade são a armadora Pâmela, do Handebol 21, o ala Du, do Futsal 21, e o skatista João Schmidit.

O coordenador Cadu, como é mais conhecido Carlos Eduardo, ressaltou a expectativa da delegação nesta edição do JAI. “Botucatu está na 3ª Região do Estado de São Paulo e compete com cidades fortes como Bauru, Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, entre outras. Mas conquistamos um honroso quarto lugar nos Jogos Regionais de Lençóis Paulista, em maio, apenas atrás de Piracicaba, Bauru e São Carlos, respectivamente, o que nos dá esperanças de pelo menos passar à segunda fase na maioria dos esportes. Esta é nossa meta”, complementou Cadu.

Jogos Abertos do Grande ABC

Pela primeira vez em sua história, por articulação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, os Jogos Abertos do Interior têm cinco cidades da região como sedes. A maior competição poliesportiva do Estado de São Paulo é disputada até o próximo dia 26 de novembro em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.