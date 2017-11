Macron convida Saad Hariri para a França

O presidente francês, Emmanuel Macron, convidou Saad Hariri e sua família para a França, após o seu pedido de renúncia no início do mês, em meio a alegações de que a Arábia Saudita está mantendo-o prisioneiro. O escritório de Macron informou em um comunicado nesta quarta-feira que ele tomou essa decisão, após falar com Hariri e com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

Mais cedo, o presidente do Líbano acusou a Arábia Saudita de deter Hariri e pediu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a governos europeus que interviessem.